Ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman vai à Coreia do Norte

Rodman, de 51 anos, conquistou cinco títulos da NBA, e ficou famoso também por seu comportamento chamativo fora das quadras.

Apesar da retórica oficial antiamericana do regime comunista da Coreia do Norte, o líder do país, Kim Jong-un, de estimados 30 anos, é visto como um ávido fã do basquete dos EUA, e dizem que tirou fotos com jogadores do Chicago Bulls e Los Angeles Lakers durante a época em que estudou na Suíça.

Rodman, cheio de tatuagens e piercings, jogou no Bulls. A viagem a Pyongyang foi organizada pela produtora de TV nova-iorquina Vice, que já gravou anteriormente na Coreia do Norte.

"Acho que a maioria dos caras está aqui pela primeira vez, então tomara que tudo fique bem, e tomara que a garotada se divirta com o jogo", disse Rodman, usando boné e óculos escuros, à agência norte-coreana de notícias KCNA.

A Vice disse que a viagem vai durar uma semana e incluirá a criação de uma quadra de basquete infantil e jogos em comunidades. A empresa insinuou que o próprio Kim pode participar de algum evento, algo que não foi oficialmente confirmado.

O resultado da gravação será exibido em abril pelo canal HBO.