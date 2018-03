Ex-guitarrista do Queen vai concluir doutorado em Astrofísica

Brian May, que foi o principal guitarrista da banda de rock Queen, está perto de concluir seu doutorado em Astrofísica, mais de 35 anos depois de abandonar os estudos para virar estrela do rock. May chegou há alguns dias em La Palma, nas ilhas Canárias, na Espanha, para realizar observações astronômicas para sua tese, segundo nota divulgada pelo Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias. O músico pretende concluir os trabalhos na quarta-feira, 1.º de agosto, dando assim um importante passo em seu doutorado, cuja tese de chama "Velocidades Radiais na Nuvem de Poeira Zodiacal". "Talvez vocês gostassem de ver o Telescópio em que estamos trabalhando", escreveu May, de 60 anos, na quarta-feira em seu site. "Galileu...Galileu...Como a vida é cheia de coincidências", acrescentou, referindo-se à letra do hit "Bohemian Rhapsody", do Queen. Após apresentar a tese ao Imperial College, de Londres, ele terá de esperar a aprovação para então receber seu PhD, no ano que vem. May já estudava Astrofísica no Imperial College quando formou o Queen, ao lado do vocalista Freddy Mercury e do baterista Roger Taylor, em 1970. Com o sucesso da banda, se viu obrigado a abandonar a pesquisa do seu doutorado sobre a poeira interestelar. Após a morte de Mercury, vítima de Aids, em 1991, May gravou vários discos solo e montou a Brian May Band. Mas seu interesse em astronomia continuou, e ele foi co-autor de "Bang! A História Completa do Universo", com Patrick Moore e Chris Lintott, lançado neste ano. Neste mês, o autor dos hits We Will Rock You e Fat Bottomed Girls recebeu um doutorado honorário da Universidade Exeter, em Devon, Grã-Bretanha.