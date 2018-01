Ex-guitarrista do Fleetwood Mac é achado morto

O site informou que a polícia o encontrou sem vida em sua casa, na zona norte da capital londrina, depois de amigos ficarem preocupados por passarem vários dias sem notícias dele.

"A causa da morte foi atribuída a uma hemorragia gastrointestinal", disse nota divulgada pelo webmaster Steve Fairhead, que era amigo do músico.

A polícia londrina confirmou a morte de Weston, e disse não haver suspeita de crime.

Weston entrou para o Fleetwood Mac em 1972, no lugar de Danny Kirwan, e participou dos álbuns "Penguin" e "Mystery to Me", ambos de 1973.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, segundo biografias na internet, durante uma turnê pelos Estados Unidos o baterista Mick Fleetwood descobriu que sua mulher estava tendo um caso com Weston, e isso levou à demissão do guitarrista em 1974.

Weston então lançou vários álbuns solos e tocou com músicos como Long John Baldry e Murray Head.

"Minha família e eu perdemos um querido amigo; o mundo perdeu um músico enormemente talentoso, com atividades inconclusas", escreveu Fairhead no site.

(Reportagem de Paul Casciato e Mike Collett-White)