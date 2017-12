Ex-funcionária de escola de Oprah na África é presa por abuso A polícia da África do Sul prendeu uma ex-funcionária da escola de meninas que a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey fundou no país, devido a diversas acusações de abuso, incluindo atos indecentes. Pelo menos setes pessoas disseram ter sido vítimas da mulher, informou a polícia. "Uma ex-funcionária (27 anos) foi presa ontem pela Unidade de Violência Familiar, Proteção à Criança e Ofensas Sexuais por diversas acusações de abuso", afirmou um comunicado do porta-voz da polícia, superintendente Lungelo Dlamini. "Diversas acusações, incluindo agressão...e solicitação para que meninas realizassem atos indecentes, estão sendo investigadas contra ela. Pelo menos sete vítimas já se manifestaram." A mulher está sob custódia da polícia e deve comparecer a um tribunal na segunda-feira, segundo o comunicado. A escola de 40 milhões de dólares tem sido alvo de polêmicas desde sua abertura, em janeiro, com uma festa que contou com as cantoras Mariah Carey e Tina Turner, o ator Sydney Poitier e o cineasta Spike Lee. Em março, alguns familiares reclamaram que a escola era muito rigorosa e disseram que as restrições às visitas, telefonemas e emails pareciam com regras de prisões. Em maio, familiares também reclamaram que suas filhas não podiam comer alimentos de baixo valor nutritivo e que quando eles as visitavam tinham que passar por um portão de segurança. (Por Michael Georgy)