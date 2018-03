Ex-esposa chama contadores para medir fortuna de McCartney

A modelo Heather Mills contratou uma equipe de contadores forenses para investigar o valor da fortuna de seu ex-marido, Paul McCartney, e pedir a revogação da recente sentença de separação de bens. O ex-Beatle, de 65 anos, admitiu diante da Corte londrina que sua fortuna era de US$ 800 milhões, mas Mills suspeita que o total supere US$ 1,6 bilhão. Veja também: Heather Mills planeja escrever contos infantis, diz jornal A modelo, de 40 anos, contou a um grupo de amigos que contratou os contadores para que examinem detalhadamente as finanças do ex-Beatle. A confirmação da suspeita da modelo poderia levar à revogação da sentença e uma maior quantia dinheiro para Mills e sua filha Beatrice, de quatro anos. "Todos sabemos que ele vale cerca de US$ 1,6 bilhão, vale já há 15 anos", declarou Mills numa coletiva de imprensa após a sentença de divórcio. Segundo a lista de milionários do jornal britânico Sunday Times, o ex-Beatle contaria com uma fortuna de US$ 1,65 bilhão. A modelo, que recebeu um pagamento de cerca de US$ 50 milhões, está enfurecida com a quantia, e contratou os contadores da firma Lee & Allen, para desmentir McCartney e revelar qual seria o verdadeiro o valor de sua fortuna.