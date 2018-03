Ex-empresário terá de passar mais tempo longe de Britney Spears Sam Lutfi, o ex-empresário de Britney Spears, concordou em manter distância da problemática popstar por mais 30 dias, enquanto advogados discutem uma ordem temporária emitida contra ele, impedindo-o de aproximar-se dela. A informação é de um porta-voz de Lutfi. O acordo foi fechado no domingo, um dia antes do comparecimento previsto dos advogados de Lutfi e de Jamie Spears, o pai de Britney -- que foi encarregado pela Justiça de controlar os assuntos pessoais e comerciais da cantora de 26 anos -- a um tribunal de Los Angeles, onde eles deverão tratar de detalhes relativos à ordem provisória emitida em fevereiro. Em e-mail à Reuters, o porta-voz de Sam Lutfi, Michael Sands, disse que a prorrogação significa que, por enquanto, a ordem provisória continua em vigor. A audiência no tribunal está marcada para a tarde desta segunda-feira e a previsão é que venham à tona detalhes sobre a relação entre Britney e Lutfi. A vida de Britney Spears enveredou por uma espiral descendente desde sua separação de seu marido Kevin Federline, no final de 2006. Depois disso a cantora já foi internada em clínicas de reabilitação, perdeu a guarda de seus filhos para Federline e foi duas vezes hospitalizada em janeiro para observação de seu estado mental. Em fevereiro uma corte de família de Los Angeles entregou a guarda temporária de seus assuntos a seu pai e ao advogado Andrew Wallet. A ordem de controle provisório tem vigência prevista até 31 de julho. Ao mesmo tempo foi emitida a ordem provisória contra Lutfi, que foi companheiro constante de Britney Spears durante boa parte do ano passado, impedindo-o de aproximar-se da cantora. (Reportagem de Bob Tourtellotte)