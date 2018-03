Ex-editora do News of the World é presa novamente, diz Sky News

A polícia britânica confirmou a prisão de cinco homens e uma mulher em uma série de buscas e apreensões em todo o país sob suspeita de conspiração para deturpar o curso da Justiça, com a mulher descrita como tendo 43 anos e vivendo em Oxfordshire.

Rebekah, uma figura central no escândalo, tem 43 anos e vive em Oxfordshire. A Sky News, que é parcialmente controlada pelo grupo de mídia de Murdoch, disse que o marido dela, o treinador de cavalos de corrida Charlie Brooks, também havia sido detido.

"As prisões coordenadas foram feitas entre aproximadamente 5h e 7h da manhã (madrugada no Brasil) por oficiais do Operation Weeting, o braço do Serviço de Polícia Metropolitana que investiga o grampeamento telefônico de caixas postais", disse a polícia em comunicado.

"Uma série de endereços ligados às prisões está sendo procurada."

Uma das descrições das pessoas presas nesta terça-feira também batia com as características de James Murdoch, mas duas fontes próximas a Murdoch disseram que ele está atualmente nos Estados Unidos. A polícia não deu o nome dos presos.

A News Corp, império de mídia de Murdoch que controla o extinto tabloide News of the World que está no centro das investigações, não quis comentar as recentes prisões.

A saga prolongada sacudiu a News Corp e prejudicou policiais e políticos dos principais partidos, revelando relações extremamente próximas entre a mídia e figuras de alto escalão do governo.

O jornal de 168 anos foi fechado em julho no auge do escândalo dos grampos, enquanto dois dos policiais sêniores da Grã-Bretanha deixaram seus cargos após terem sido acusados de falha em investigar apropriadamente as acusações.

(Reportagem de Kate Holton, Georgina Prodhan e Adrian Croft)