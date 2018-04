Ex de Mandela vira tema de Ópera Uma ópera sobre Winnie Madikizela-Mandela deve estrear em Pretória, em 2011. A vida da controvertida ex-mulher do líder sul-africano Nelson Mandela será tema do espetáculo, que terá uma orquesta de 60 músicos interpretando música tradicional africana. A première está prevista para 28 de abril, no State Theatre da cidade sul-africana. Participam da ópera o compositor Bongani Ndodana-Breen e a cineasta Warren Wilensky. / EFE