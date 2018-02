Ex-chefe da Time Warner é nomeado CEO interino do Los Angeles Clippers

A indicação de Parsons veio três dias depois que o homem forte de Sterling, Andy Roeser, foi posto em licença indeterminada como presidente da equipe, e mais de uma semana depois de a NBA afastar Sterling por comentários racistas que despertaram a revolta de jogadores, torcedores e patrocinadores.

Sterling, de 80 anos e dono do Clippers há 33 anos, agora enfrenta uma tentativa da liga de forçar a venda de sua franquia em um escândalo que veio à tona no final da melhor temporada do time.

Um comitê de dez proprietários de clubes da NBA ou seus representantes iniciou o processo de rescisão da posse de Sterling votando unanimemente na semana passada para proceder “tão rapidamente quanto possível”.

Parsons, consultor sênior da empresa de investimento Providence Equity Partners e outrora membro da equipe de conselheiros econômicos do presidente Barack Obama, é um dos relativamente poucos afro-americanos que já encabeçaram grandes empresas norte-americanas.

Ele se juntou a Time Warner em 1995 como presidente do conglomerado de mídia e foi presidente e CEO lá de 2002 até 2008.

(Por Steve Gorman)