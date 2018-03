Ex-campeão de boxe Mike Tyson se casa em Las Vegas

O casamento ocorreu duas semanas depois da morte da filha de 4 anos do ex-lutador, que ele teve com outra mulher, em um acidente doméstico no Arizona. A criança se asfixiou com uma corda de um equipamento de exercícios.

O matrimônio de Tyson e Spicer se realizou no sábado com uma cerimônia privada na Capela de Matrimônios La Bella, informou o dono do local, Shawn Absher, à Reuters.

"Sem convidados, somente a noiva e o noivo", disse Absher. "Muito íntima, sincera. Mike estava muito feliz", acrescentou.

O casamento com Spicer é o terceiro de Tyson. Anteriormente, ele foi casado por um ano com a atriz Robin Givens e durante cinco anos com a médica Mônica Turner.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tyson se aposentou do boxe em 2005, depois de uma carreira marcada por controvérsias.

O ex-peso-pesado, de 42 anos, fez uma breve aparição na comédia "Se Beber, Não Case", que estreou na sexta-feira nos cinemas dos Estados Unidos alcançando o primeiro lugar nas bilheterias, com cerca de 45 milhões de dólares arrecadados.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)