Ex-Beatles fazem inédita com ´participação´ de John e George Os dois ex-Beatles ainda vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, preparam o lançamento de uma canção inédita da banda, que conta com a "colaboração" dos quatro membros do quarteto de Liverpool, inclusive dos falecidos John Lennon e George Harrison. Segundo a edição deste domingo do jornal Sunday Express, a canção, intitulada Now and Then, utiliza fragmentos de uma balada de John Lennon, doada por sua viúva, Yoko Ono, para McCartney, em 1994, para que fizesse parte da antologia da banda. Ringo Starr deverá tocar bateria e, para assegurar a participação póstuma de George Harrison, será utilizada alguma das gravações existentes em seu arquivo musical. A idéia original era ter uma canção inédita dos Beatles em cada um dos três discos da antologia, mas McCartney, Harrison e Ringo Starr renunciaram, na época, à última canção. "Paul foi ver Yoko para perguntar se havia alguma canção antiga de John disponível", disse uma fonte ao jornal. "Yoko é uma pessoa generosa, e doou três canções: as primeiras, Free as a Bird e Free Love, foram interpretadas e publicadas depois, mas a última não", disse. Em uma declaração, em 1995, o produtor Jeff Lynne disse que os Beatles dedicaram apenas uma tarde para Now and Then. "Era uma balada em lá menor, uma canção muito doce. Gostava muito. Queria que tivéssemos terminado", disse Lynne na época. Paul McCartney insistiu em terminar Now and Then, e falou sobre o título original dado por Lennon, I Don´t Want to Lose You. "A canção tinha um título muito bom, mas teria que ser trabalhada um pouco. Possuía lindos versos, e podia se ouvir a voz de John cantando. Mas George não quis fazê-la", explicou McCartney, no ano passado. Agora que Harrison morreu, Paul McCartney decidiu terminar a canção. "George (Harrison) não quis terminá-la, porque não se tratava só de colocar uma letra, um pouco de baixo e bateria. Teria também que construir a canção", disse uma fonte ao jornal.