Ex-'BBB' Rodrigo Leonel é preso em festa de Barretos

O vencedor do Big Brother Brasil de 2002, programa da TV Globo, foi preso em flagrante no final da tarde de domingo, 26, durante a Festa do Peão de Barretos, na região de Ribeirão Preto. Rodrigo Leonel, o caubói, como ficou conhecido por meio do reality show, foi autuado por estelionato e tentativa de homicídio. A Justiça da 1.ª Vara Criminal de Barretos arbitrou, na tarde desta segunda-feira, 27, uma fiança no valor de R$ 30 mil para liberá-lo. Pelo valor alto e como o pagamento teria que ser pago em dinheiro, Leonel passaria pelo menos mais uma noite na cadeia. Segundo o delegado seccional de Barretos, João Osinski Júnior, Leonel usava em seu carro um adesivo bastante danificado, indicando que tinha sido retirado de um outro veículo. Por isso foi barrado em sua tentativa de ter acesso ao Parque do Peão, onde ocorria o último dia da 52.ª Festa do Peão. O adesivo irregular caracteriza estelionato e o caubói desafiou o segurança da entrada, Leonardo Carvalho Lourenço, dizendo que era uma pessoa conhecida e que entraria no Parque de qualquer maneira. Ele tentou entrar na área de camping com o carro e, ao arrancar, passou com uma das rodas sobre um dos pés de Lourenço, além de colocar outras pessoas em perigo dentro do recinto. Em seguida, o caubói Leonel foi detido por policiais militares, que o levaram ao Plantão Policial. O caubói pernoitou numa das celas da Cadeia da Delegacia Seccional de Barretos. Leonel mora em Ribeirão Preto e, em julho de 2002, venceu a segunda edição do BBB, faturando R$ 500 mil. Ele anda sempre com um chapéu, sua marca, e às vezes envolve-se em confusões em bares ou boates. Em dezembro de 2003, Leonel e Thais Pugliese (outra ex-BBB e então sua namorada) envolveram-se numa briga, agredindo um rapaz e uma mulher, ao deixarem uma boate de Ribeirão. Ele não queria pagar R$ 5 pelo estacionamento do carro e também quase atropelou o manobrista, além de esmurrá-lo. Thaís, por sua vez, agrediu uma estudante que tentou dialogar com caubói no momento da confusão. O caso também foi parar na polícia.