Ex-BBB paga R$ 30 mil e deixa prisão em Barretos-SP O vencedor do programa Big Brother Brasil de 2002, da TV Globo, Rodrigo Leonel, foi libertado nesta terça-feira, 28, após o pagamento de R$ 30 mil de fiança. Ele estava numa cela da Delegacia Seccional de Barretos, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, desde domingo, quando foi preso em flagrante por estelionato e tentativa de homicídio na Festa do Peão da cidade. Caubói, como é conhecido, responderá o processo em liberdade. Ele chegou à portaria do camping do Parque do Peão e foi barrado pelo porteiro, que alegava que o adesivo pregado no pára-brisa do Gol era adulterado. Leonel tentou forçar a entrada na festa e passou por cima do pé de um segurança Leonardo Carvalho Lourenço. O segurança teve ferimentos leves e foi atendido no próprio parque. Leonel foi detido logo em seguida.