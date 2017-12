Ex-´BBB´ Íris pode ser a capa da ´Playboy´ de agosto

Após ensaio sensual para a revista VIP, a ex-BBB Irislene Stefanelli, a Íris, está negociando com a Playboy. Agora livre e desimpedida - chegou ao fim o namoro com o vencedor do Big Brother Brasil 7, Diego Gasques -, a "caipira" pode ousar ainda mais e aparecer nua na capa da Playboy de agosto, segundo informou a assessoria de imprensa da publicação. Na entrevista concedida à VIP, a moça de 27 anos demostrou segurança com a aparência. "Eu me acho muito atraente, sim! Só quando estou na TPM, é que me acho gorda e feia. Eu sou assim: ou estou me achando a mais linda ou a mais feia", disse, acrescentando que as partes que mais gosta do seu corpo são os seios e o bumbum: "Eles são redondinhos", justificou. Desde que Íris e Diego saíram do confinamento na casa do BBB7, reality show da Rede Globo, o casal desmentia os boatos de que ficaria junto como estratégia de marketing até o Dia dos Namorados. Íris e Alemão apareceram na capa da revista Boa Forma de junho, mês dos namorados, e anunciaram a separação na semana passada.