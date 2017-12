Ex-atriz pornô Cicciolina se fere em acidente de carro

A ex-atriz pornô Ilona Staller, conhecida como Cicciolina, sofreu nesta neste sábado, 17, feridas leves quando o automóvel em que viajava bateu em outro veículos em Buenos Aires. Ela participa de um festival de cinema erótico na capital argentina. Policiais federais levaram a ex-atriz a um hospital, mas a parlamentar italiana se negou a ser atendida ali. Foi então transportada a uma clínica privada, segundo fontes da Polícia Federal argentina. O acidente ocorreu no Centro de Buenos Aires. A polícia não soube precisar as causas do choque nem especificar as lesões de Cicciolina, nascida na Hungria há 55 anos. A ex-atriz pornô é uma das convidadas da primeira edição do Festival Internacional de Cinema Erótico de Buenos Aires (Ficeba), que termina neste sábado.