Ex-astro de 'S.O.S. Malibu' ganha indenização por difamação

O ator David Hasselhoff, que ficou famoso na série S.O.S. Malibu, aceitou nesta sexta-feira, 24, indenização "substancial" por difamação da revista de celebridades OK!, que publicou que ele estava bêbado e agiu de forma abusiva em uma boate de Los Angeles, depois de ganhar uma batalha judicial pela guarda de suas filhas. A Alta Corte de Londres deu ganho de causa a Hasselhoff contra a editora Northern & Shell, que publica a OK!, e a Northern & Shell North America, que publica a revista OK! Weekly. O tribunal ouviu que em julho a OK! publicou nota dizendo que Hasselhoff estava bêbado e agiu abusivamente na boate. No dia anterior, a OK! Weekly publicou matéria intitulada "Hasselhoff comemora ganho de custódia", na qual afirmou que o ator "bebeu champanhe como se fosse água" da meia-noite às 2 horas. "A verdade é que as alegações são inteiramente falsas", disse o advogado do ator, Simon Smith. Ambas as revistas concordaram em publicar um pedido de desculpas a Hasselhoff, pagar "indenização substancial" e reembolsar o ator de 55 anos por seus gastos no processo. Em comunicado emitido após a audiência, Hasselhoff disse: "Isto não deveria ter acontecido em primeiro lugar, mas fico satisfeito com a maneira como este caso se encerrou". "No passado, sempre procurei ignorar alegações falsas feitas a meu respeito. Mas desta vez fui encorajado por minhas filhas a tomar uma atitude, devido às alegações inteiramente falsas publicadas pela revista OK! e outras." Hasselhoff vem sendo visto como membro do júri do programa de TV America's Got Talent. Ele se divorciou de sua esposa Pamela Bach, 43 anos, em agosto de 2006. Os dois disputaram na justiça a guarda de suas filhas, Taylor Ann, 17 anos, e Hayley, 14.