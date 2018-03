Ex-aluna de Ruth Cardoso lança o 'Livro de Ruth'

A autora teve menos de um ano para escrever o livro. O convite, feito pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), instituição onde Ruth Cardoso foi membro do conselho diretor, surgiu em setembro do ano passado, com menos de três meses após a morte da ex-primeira-dama. Com ajuda da família presidencial, Margarida, que também entrevistou cerca de 50 pessoas, teve acesso a um vasto acervo de fotografias, documentos e informações pouco conhecidas do público, como a infância em Araraquara, o casamento com Fernando Henrique Cardoso, a vida acadêmica, a atuação na área social, sua atitude feminista até chegar ao Palácio da Alvorada.

Pouco mais de um ano após a morte da ex-primeira-dama, Fernando Henrique Cardoso diz sentir saudade de tudo que viveu ao lado da companheira, cujo maior legado, na opinião dele, foi a simplicidade. ?Fica um vazio imenso. Ela mostrou que as pessoas podem fazer coisas boas sem serem pretensiosas, com discrição. Eu não tenho medo da morte, faz parte da vida. Deste ponto de vista, é mais triste pra quem fica do que para quem vai?, comentou Fernando Henrique Cardoso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Livro de Ruth. De Margarida Cintra Gordinho. Imprensa Oficial e Fecap. 208 páginas. R$ 50. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, 3170-4033. Hoje, às 18h30.