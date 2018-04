Ewan McGregor conclui travessia de 25 mil km em moto

Os atores Ewan McGregor e Charley Boorman completaram uma travessia de moto de quase 25 mil quilômetros, que os levou da Escócia à África do Sul. A dupla chegou à Cidade do Cabo após uma viagem de três meses, passando por 18 países em dois continentes. A viagem foi filmada e será transformada em um documentário para a BBC. Os dois atores já haviam completado anteriormente uma viagem de 32 mil quilômetros entre Londres e Nova York, passando pelo Cazaquistão, pela Mongólia e pela Sibéria. Na viagem à África do Sul, eles atravessaram a Europa e depois países como Líbia, Etiópia, Sudão e Ruanda. "Esta foi uma viagem fantástica e foi um grande privilégio ter esta experiência por lugares tão diferentes e bonitos", disse McGregor, conhecido por seus papéis em filmes como Trainspotting, Moulin Rouge e os episódios 1 a 3 da série Guerra nas Estrelas.. "Nós tivemos a oportunidade de ver estilos de vida tão diferentes do nosso e viajamos para lugares remotos aos quais poucas pessoas têm acesso. A sensação de liberdade e exploração foi incrível", afirmou o ator. Boorman, por sua vez, disse que alguns momentos da viagem foram extremamente duros, mas "compensados por um passeio incrível e pessoas extraordinárias". "A África é um continente cheio de belezas inexploradas, e nos sentimos incrivelmente afortunados por termos passado por isso juntos e por termos sobrevivido com algumas histórias brilhantes para contar", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.