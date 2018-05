Há mundos novos que queremos conhecer, há territórios que desejamos conquistar, há relacionamentos que ansiamos desenvolver, tudo o que ainda não fizemos denuncia nosso estado atual de limitação e aprisionamento. Nascer é entrar numa prisão corporal em busca de meios mais eficientes para expressar nosso potencial subjetivo. Que razão haveria para uma alma se conformar com a limitação? A limitação produz ciclos de tempo recorrentes que servem de oportunidade para superá-la e expandir-se na direção do que for pretendido. Todo este processo se chama evolução e não há como detê-lo, mas sofre demoras impostas intencionalmente por grupos que a veem como um perigo aos seus interesses. Merecem compaixão, porém, por pretender deter o que é inevitável. Evoluir é inevitavelmente remover todo obstáculo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Dependendo de sua vontade, certas conversas já teriam acontecido há tempo. Porém, se não aconteceram é porque alguém as está evitando. Agora é oportuno forçar um pouco para finalmente certas decisões serem tomadas.

TOURO 21-4 a 20-5

Ainda que as limitações sejam desconfortáveis, seria melhor que você visse nelas, quanto antes, o motivo essencial da criatividade. Sem limitações você simplesmente continuaria agindo da mesma maneira de sempre.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Ainda que todas as oportunidades estejam disponíveis e a sorte sorria mostrando os dentes, se você não colocar sua força de vontade em ação e tomar as atitudes pertinentes, o dia acabará e nada terá acontecido.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A solidão pode ser uma boa amiga, desde que você não a torne motivo de tristeza ou desânimo. Em momentos como o atual, em que você não poderia compartilhar o peso que carrega, a solidão serve de refúgio e consolo.

LEÃO 22-7 a 22-8

A má disposição é o verdadeiro inimigo, porque ao mesmo tempo há soluções disponíveis até para os problemas mais cabeludos. Acontece apenas que essas soluções não são ortodoxas e contrariam a vontade da maioria.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Há situações que podem ser dribladas com uma palavra apenas, mas há outras que nem o inteiro livro sagrado pode fazer desaparecer, já que você deve enfrentá-las e com seus próprios meios lhes dar fim. Faça o necessário.

LIBRA 23-9 a 22-10

Se as palavras existem, por que não usá-las? Restringir a linguagem a umas poucas dentre um universo amplo de palavras e símbolos é, ao mesmo tempo, restringir o entendimento da vida. Pense nisso.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Imaginar seus planos é um passo de fundamental importância. Porém, esses só se realizarão quando você se tornar capaz de comunicá-los verbal ou praticamente com a mesma clareza com que foram imaginados.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nenhuma promessa terá sido enunciada em vão, pois ainda que no íntimo muitas pessoas assim o considerarem, na prática todas elas serão cobradas e obrigadas a cumprir o prometido. Nenhuma palavra é dita em vão.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Prossiga no caminho que trilha sem olhar nada além dele. Distrair-se será tentador, porém nada útil, especialmente agora que é quando sua alma se aproxima aceleradamente de uma situação longamente desejada.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Enfrente o que acontecer na hora do acontecimento, qualquer protelação complicaria o que poderia ser solucionado. Esse tipo de atitude requer um estado de atenção que nem sempre está disponível aos domingos.

PEIXES 20-2 a 20-3

Seria confortável encontrar um motivo circunstancial para as decisões que você deve tomar, mas isso não será possível. Melhor você assumir logo a responsabilidade e no seu íntimo tomar as decisões pertinentes.