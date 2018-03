Eventos pagos do Festival Brouwer Ao contrário do que foi informado na matéria de sábado sobre o Festival Internacional de Violão - Leo Brouwer, que começa na quinta, nem todas as atrações são gratuitas. Os concertos pagos são os de Shin-ichi Fukuda (sexta, 21h, e domingo, 11h e 17h, Teatro Municipal); Encontro de Cordas Cuba Brasil (domingo, 17h, Teatro Municipal); Manuel Barrueco (sábado, dia 29, às 21h, no Sesc Vila Mariana); Eduardo Fernández e Duo Siqueira Lima (domingo, dia 30, às 11h, no Masp); e o encerramento com Quarteto de Violões do Festival, Egberto & Alexandre Gismonti e Ana de Oliveira (domingo, dia 30, às 18h, no Sesc Vila Mariana).