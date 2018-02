Eventos em SP celebram Ano de Portugal no Brasil

Um bom panorama dessa realidade pode ser visto por usuários do metrô a partir desta segunda-feira. Imensos painéis foram instalados em três estações - Paraíso, Artur Alvim e Corinthians-Itaquera - com informações e imagens de Portugal, mostrando diversas curiosidades, festas, religião, folclore, culinária e expressões populares do país. "Esperamos tirar o preconceito de que Portugal é ''apenas'' quem nos colonizou e aí acabou a história", diz Guilherme Yazbek, produtor executivo da exposição.

Na Corinthians-Itaquera, os painéis mostram as belezas turísticas de Portugal - de acordo com a Organização Mundial do Turismo, um dos 20 destinos mais populares do planeta -, com destaque para as regiões de Lisboa, Algarve e para a Ilha da Madeira. Já na Estação Paraíso, entre os destaques, um selo emitido em 2008 pelos Correios para lembrar os 200 anos da chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil e manifestações folclóricas brasileiras adquiridas da colonização portuguesa. Em Artur Alvim, os painéis mostram comidas típicas portuguesas que se mantêm incorporadas no cardápio brasileiro, como o bacalhau e os pastéis de Belém, a religiosidade do povo português e as tradições musicais.

No embalo dos eventos portugueses no País, acontece a 21.ª edição da Lubrapex - Exposição Filatélica Luso-Brasileira, evento que existe desde 1966. Em cartaz de 11 a 18 de novembro no Prédio Histórico dos Correios (no Vale do Anhangabaú), a exposição trará acervos de 211 colecionadores - um total de cerca de 50 mil selos. "É o mais antigo e contínuo evento cultural luso-brasileiro", comenta o filatelista Geraldo de Andrade Ribeiro Junior, presidente da comissão organizadora da Lubrapex e presidente da Federação das Entidades Filatélicas do Estado de São Paulo.

Na programação do Ano de Portugal no Brasil, a editora LeYa acaba de lançar em terras brasileiras novos nomes da literatura portuguesa. Entre eles, João Ricardo Pedro, com "O Teu Rosto Será o Último"; Nuno Camarneiro, com "No Meu Peito Não Cabem Pássaros"; e Patrícia Portela, com a obra "Para Cima e Não Para Norte".

O músico português João Pires tem uma série de concertos programados no País agora em novembro. Em São Paulo, seu show está marcado para o dia 15 - horário ainda não definido - no Studio SP, na Rua Augusta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Ano de Portugal no Brasil: até junho do próximo ano; programação completa no site: www.anodeportugalnobrasil.pt. Ano do Brasil em Portugal: também realizado até junho de 2013; programação completa no site www.anobrasilportugal.com.br