Eventos e exposições têm a Lua como tema em SP

Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros homens que pisaram na Lua, há exatos 40 anos. Antes mesmo de Armstrong dizer a célebre frase (?um pequeno passo para um homem...?), muitos já se inspiravam pela beleza lunar. Ainda hoje, o satélite desperta o interesse e a atenção de astrônomos, leigos e crianças. Para não deixar a data passar em branco, o Jornal da Tarde selecionou cinco opções de lazer em São Paulo que têm a Lua como protagonista. São cinemas ao ar livre, visitas a planetários e até uma exposição com uma foto em tamanho real da pegada que o astronauta norte-americano deixou no solo lunar.

A Sala da Lua, com reproduão da pegada de Armstrong, no Catavento Cultural. Foto: Divulgação

No próximo final de semana, de sexta a domingo, no Parque do Ibirapuera, acontecerá o projeto ''Cinema ao Luar''. Inspirado nos festivais franceses La Villette e Cinema au Clair de Lune, o evento contará com três filmes franceses: ''O Gosto dos Outros'' (sexta, às 20h), ''O Fabuloso Destino de Amélie Poulain'' (sábado, às 18h) e ''Asterix e Obelix: Missão Cleópatra'' (domingo, às 18h). As exibições acontecerão na parede externa de 40 por 12 metros, do Auditório Ibirapuera. Uma hora antes da projeção, também na parte externa do auditório, os jovens da Orquestra Brasileira do Auditório (OBA) se apresentarão.

O Parque do Ibirapuera tem mais uma opção para contemplar a Lua. Trata-se do Planetário Aristóteles Orsisni, inaugurado em 1957. Hoje ele não abre, mas até o dia 30, às terças e às quintas-feiras, ele abrigará sessões especiais às 14h e às 16h - além das sessões normais, aos sábados e domingos: às 10h, 15h e 17h.

Para quem deseja sentir-se realmente no "mundo da lua", a pedida é o Espaço Cultural Catavento, localizado no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II. Lá, o visitante poderá visitar a sala ''Homem na Lua'', que simula o ambiente lunar. Há no lugar uma imagem em tamanho real da pegada do primeiro homem a pisar na Lua. O local abre de terça a domingo, das 9h às 17h.

Outros dois planetários funcionarão em São Paulo durante esta semana. Um deles ficará dentro do Shopping Frei Caneca até o próximo domingo, com sessões às 14h e às 20h. O espaço oferecerá também simulações de caminhadas espaciais. Durante a semana, o evento será gratuito e, aos finais de semana, a entrada custará R$ 10. O outro planetário fica nos galpões da Rua Guaicurus, na Lapa, em um espaço criado pela Universidade de São Paulo (USP) e batizado de Estação Ciência. Além do planetário, oferece uma série de atividades científicas. O local abre de terça a sexta, às 8h. Aos sábados e domingos funciona a partir das 9h. As informações são do Jornal da Tarde.