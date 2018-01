Evento itinerante levará moda e música para 11 Estados Música e moda estarão juntas no Dream Fashion Tour, evento itinerante que percorrerá, em duas carretas, 12 cidades em 11 Estados a partir de março. Em São Paulo, o evento chega em 14 de junho, em local a ser definido. Os espetáculos serão realizados em ginásios e os ingressos custarão R$ 20, estudante paga meia. No roteiro do evento idealizado por Eli Hadid Wahbe, que se define como o ?criador do mercado de modelos do País?, estão shows de bandas como Papas na Língua, a cantora Pitty e o rapper Marcelo D2. Entre os convidados estão os estilistas Reinaldo Lourenço, Glória Coelho e Tufi Duek. Outros profissionais da moda também foram convocados, os cabeleireiros Celso Kamura (da Angélica) e Wanderley Nunes (da Gisele Bündchen) e o fotógrafo André Schiliró. A TV Globo está dando "aquela forcinha" e atores da emissora são encarregados da apresentação. Thiago Lacerda comandará uma espécie de talk-show ao vivo para a platéia, no qual serão entrevistados os estilistas, fotógrafos, cabeleireiros e maquiadores. Aí entra o primeiro show que fará a trilha sonora para um desfile. O evento se encerra com outra apresentação musical. As informações são do Jornal da Tarde.