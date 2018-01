Evento em São João del Rey homenageia Guimarães Rosa A cidade de São João Del Rey, a 185 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, sedia, desde o último dia 15, o 19º Inverno Cultural, com atrações espalhadas por mais 21 municípios mineiros. O evento, que vai até o dia 29, homenageia neste ano o escritor Guimarães Rosa, que estudou na cidade e é lembrado em todo o País em 2006 pelos 50 anos da publicação de sua obra-prima, Grande Sertão:Veredas. Estão programadas palestras sobre o autor, shows e peças de teatro. Na próxima quarta-feira, 26, às 19 horas, Vilma Reeves, filha do escritor, falará sobre o tema Meu Pai, um Gênio Maravilhosamente Humano. Antes, na terça, haverá o lançamento de edições comemorativas de Corpo de Baile e Sagarana, na cidade mineira de Tiradentes. Shows acontecerão durante toda a programação. Neste sábado, a banda CPM 22 agita o público jovem. No domingo, o Shou será do grupo Roupa Nova e, na próxima sexta, 28, Ney Matogrosso prestigia o evento, que no domingo, 29, último dia, contará com a animação de Zeca Pagodinho. O teatro e a música erudita, que costumam ser o carro-chefe dos festivais de inverno por todo o País, também estão representados no festival mineiro.