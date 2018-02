Evento discute processo criativo

O processo colaborativo teatral dos anos 2000 é tema de uma mesa-redonda que ocorre no domingo, às 20 h, no Tusp (R. Maria Antonia, 294, tel. 3255-1782). O debate, com mediação da professora Cecília de Almeida Salles, contará com a participação do dramaturgo e diretor Luis Alberto de Abreu, do dramaturgo Fernando Bonassi, do diretor António Araújo e da diretora Cibele Forjaz. Os convidados devem fazer uma reflexão sobre a relação entre a pesquisa, o processo de criação e a constituição de uma linguagem própria. A programação, que é gratuita, integra o projeto da Cia. Livre que revê os seus 10 anos de trajetória até o dia 26 de setembro.