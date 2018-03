Evento discute livre cinema Ocorre amanhã, às 19h30, o último debate da edição 2012 do evento Ideias Online, do CCBB. Para discutir a questão do Live Cinema, execução ao vivo de imagens, sons e dados, participam do encontro a apresentadora Marina Person e o multiartista Luiz Duva. A mediação será do crítico de cinema do Caderno 2 Luiz Zanin Oricchio. O debate, que é gratuito, terá transmissão ao vivo pelo twitter @CCBB_SP. As senhas para o debate Arte em Tempo Real devem ser retiradas com uma hora de antecedência, na bilheteria. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua Álvares Penteado, 112 (telefones 3113-3651 ou 3113-3652).