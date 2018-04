Evento de poesia em SP vai discutir 'Vinte Anos de Muro' Em São Paulo, até dia 14, a Casa das Rosas promove a 5ª edição do Festival de Literatura Alternativa (Flap 2009), que se tornou um dos maiores festivais de poesia do Brasil. O evento também acontece no Museu da Língua Portuguesa, na Livraria Cultura, no Espaço dos Satyros e na Fábrica de Criatividade. Neste ano, o tema de debate é "Vinte Anos de Muro". Trata-se de uma discussão sobre a queda do Muro de Berlim, sobre os muros da Cisjordânia e do México, e todos os muros linguísticos, étnicos e sociais erguidos.