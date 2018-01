Evento de moda em Madri rejeita modelos magras demais Cinco modelos que iriam participar do evento anual de moda mais importante da Espanha foram rejeitadas pelos organizadores por serem magras demais. O Pasarela Cibeles, que começa nesta segunda-feira, adota um índice mínimo de massa corporal para as modelos, a fim de evitar que a aparência excessivamente magra possa acabar influenciando pessoas a seguir esse padrão. O índice, que mede a relação peso/altura, deve ser de no mínimo 18 - o equivalente ao de uma pessoa com 1,75m e 56 kg - para as participantes do evento. Sessenta e nove modelos foram pesadas para garantir que a regra fosse seguida. No entanto, a endocrinologista Susana Monereo, uma das encarregadas de acompanhar o peso das modelos, disse ao jornal espanhol El País que algumas das modelos não superaram o índice 16 - o equivalente a ter 1,80m e menos de 50 kg. Segundo Monereo, a presença dessas modelos nos desfiles ?poderia influenciar negativamente a população e ser causa de problemas relacionados à anorexia?. As cinco modelos rejeitadas vinham de desfiles em Nova York, e duas delas vinham de 25 desfiles seguidos, disse ao El País a diretora do Pasarela Cibeles, Leonor Pérez Pita. Os organizadores do evento espanhol haviam decidido em setembro passado rejeitar as modelos com Índice de Massa Corporal inferior a 18.