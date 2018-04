Evento de literatura reúne 30 autores no interior de SP

?Além de shows musicais, pretendemos novamente criar um ambiente favorável para que o leitor tenha um contato próximo com seu escritor favorito?, comenta André Sturm, coordenador da Unidade de Fomento e Difusão Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, promotora do evento. Na tenda principal, ocorrerão encontros com Luis Fernando Verissimo, Ignácio de Loyola Brandão, Menalton Braff, Luiz Alfredo Garcia-Roza e Cristóvão Tezza, além do português Miguel Sousa Tavares.

Ao lado, será montada outra tenda, onde a participação é livre mas especialmente dirigida a estudantes. Lá, por exemplo, a obra de Monteiro Lobato será o tema da conversa com a pesquisadora Marisa Lajolo, no sábado à tarde. Das mesas preparadas para o fim de semana, uma que deve despertar atenção é Literatura Policial - 200 Anos de Edgar Allan Poe, em homenagem ao autor norte-americano que se destacou como mestre do realismo fantástico, terror e policial. A mesa reúne Luis Fernando Verissimo, Flávio Carneiro e Luiz Alfredo Garcia-Roza, mediados por Luís Augusto Fischer. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.