Evento analisa ensino musical São Paulo será palco, de 23 a 27, do 3.º Claem - Congresso Latino Americano de Escolas de Música. O evento educativo visa a promover a disseminação cultural dos países envolvidos e estimular ações de intercâmbio e informação. Em 2012, o Claem contará com a participação de escolas da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Panamá, Paraguai, Porto Rico, Uruguai, além dos Estados Unidos com membros da Berklee College of Music. Durante o congresso deste ano, também deve ser criada a Associação Latino Americana de Escolas de Música. Mais informações no site www.souzalima.com.br/claem.