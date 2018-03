Evanescence virá ao Rock in Rio com disco novo

"Evanescence" (EMI Music), a coleção de 12 canções novas do Evanescence, chega às lojas no dia 10 e traz realmente aquela combinação de hard rock com letras melodramáticas que milhares de fãs pelo mundo aprenderam a cantar a partir de 2003, quando o grupo lançou o incontornável "Fallen" (17 milhões de cópias vendidas e ao menos um hit global, "Bring Me to Life").

Amy Lee, que esteve no Rock in Rio Lisboa, disse que está ansiosa para tocar no Rock in Rio. "Não decidimos ainda quantas músicas do disco novo nós tocaremos para os fãs brasileiros, mas estou ansiosa para cantá-las aí", disse a líder do Evanescence, que irá se apresentar no mesmo dia de Guns N? Roses e System of a Down. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

ROCK IN RIO - Palco Mundo. Detonautas, Pitty, Evanescence, System Of a Down, Guns n?Roses. Dia 2/10, a partir das 19h. www.rockinrio.com.br.