Evandro Ferreira vence Jabuti de romance

O Prêmio Jabuti, um dos mais tradicionais do País, que gerou polêmica em 2012 ao permitir, por regulamento, que a nota de um único jurado fosse decisiva, anunciou hoje os vencedores de sua 55.ª edição. Evandro Affonso Ferreira ganhou na categoria romance com O Mendigo Que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Rotterdam (Record), que segue no páreo do Prêmio São Paulo. “A vidinha do escritor é tão lerda, a gente vende tão pouco, é uma choradeira, e um prêmio é sempre um tapinha nas costas”, disse.

Romance é apenas uma das 27 categorias – que vão da capa ao texto, da ficção à não ficção. O primeiro lugar ganha R$ 3.500 e a chance de concorrer o Livro do Ano de Ficção ou de Não Ficção, no valor de R$ 35 mil, a ser anunciado na cerimônia de premiação, em 13 de novembro.

Sérgio San’Anna, finalista do Portugal Telecom, venceu o Jabuti em contos com Páginas Sem Glória (Cia. das Letras). “Fico contente, mas acho que é o quinto que eu ganho. Como o livro é do ano passado, o prêmio ajuda a divulgá-lo mais um pouco”, comentou.

Autora de 15 títulos infantis e juvenis, Socorro Accioli fez sua estreia no Jabuti com Ela Tem Olhos de Céu (Gaivota), considerado o melhor infantil do ano. “Meu livro é sobre uma personagem que chora chuva no sertão do Nordeste. É sobre os casos que minha avó me contava, o lugar de onde venho. Não poderia escrever nada mais honesto e fico feliz demais com o prêmio.”

Foram premiados, ainda, entre outros, Ademir Assunção (poesia), Mario Magalhães (biografia) e Audálio Dantas (reportagem).

Confira a seguir a lista completa de vencedores.

Romance:

1º - O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Rotterdam (Record), de Evandro Affonso Ferreira

2º - Glória (7Letras), de Victor Heringer

3º - Barba Ensopada de Sangue (Companhia das Letras), de Daniel Galera

Contos e crônicas:

1º - Páginas sem Glória (Companhia das Letras), de Sérgio Sant'Anna

2º - Diálogos Impossíveis (Objetiva), de Luis Fernando Verissimo

3º - Aquela Água Toda (Cosac Naify), de João Anzanello Carrascoza

Poesia:

1º - A Voz do Ventríloquo (Edith), de Ademir Assunção

2º - Raymundo Curupyra, o Caypora (Tordesilhas), de Glauco Mattoso

3º - Porventura (Record), de Antonio Cicero

Infantil:

1º - Ela Tem Olhos de Céu (Gaivota), de Socorro Accioli

2º - Visita à Baleia (Positivo), de Paulo Venturelli

3º - A Ilha do Crocodilo - Contos e Lendas do Timor Leste (FTD), de Geraldo Costa

Juvenil:

1º - Namíbia, Não! (Edufba), de Aldri Anunciação

2º - Os Anjos Contam Histórias (Melhoramentos), de Luiz Antonio Aguiar

3º - Ouro Dentro da Cabeça (Autêntica), de Maria Valeria Rezende

Ilustração:

1º - Primeira Palavra (Abacatte), por Elvira Vigna

2º - Dom Casmurro (Devir), por Mario Cau

3º Vishnu (Companhia das Letras), por Fábio Cobiaco

Ilustração de livro infantil e juvenil:

1º - Tom (Projeto), por André Neves

2º - Simbá, O Marujo (Cosac Naify), por Fernando Vilela

3º - A Máquina do Poeta (SM), por Nelson Cruz

Tradução:

1º - Ulysses (Companhia das Letras), por Caetano Galindo

2º - Grandes Esperanças (Companhia das Letras), por Paulo Henriques Britto

3º - Mrs. Dalloway (Autêntica), por Tomaz Tadeu

Tradução de obra de ficção do alemão para o português (categoria especial):

1º - Retrato da Mãe Quando Jovem (Tordesilhas), por Luis S. Krausz

2º - Cada Dia, Cada Hora (Record), por Kristina Michahelles

3º - Penumbras (Record), por Marcelo Backes

Biografia:

1º - Marighella (Companhia das Letras), de Mário Magalhães

2º - A Carne e o Sangue (Rocco), de Mary Del Priore

3º - Getúlio: Dos Anos de Formação à Conquista do Poder, 1882-1930 (Companhia das Letras), de Lira Neto

Reportagem:

1º - As Duas Guerras de Vlado Herzog (Civilização Brasileira), de Audálio Dantas

2º - Dias de Inferno na Síria (Benvirá), de Klester Cavalcanti

3º - Mãos que Fazem História (Verdes Mares), de Cristina Pioner e Germana Cabral

Projeto Gráfico:

1º - A Louca Debaixo do Branco (Rocco), por Edu Hirama

2º - O Comércio do Açúcar - Brasil, Portugal e Países Baixos (1595-1630) (Versal), por Eduardo Vilas Boas

3º - Uma Porta Para um Quarto Escuro (Alaúde) por Cesar Godoy

Capa:

1º - Perseguição - O Fogo Amigo das Lembranças (Bertrandl), por Francisco de Assis Fernandes da Silva Junior

2º - Amordaçados - Uma História da Censura e de Seus Personagens (Manole), por Daniel Justi

3º - Dom Quixote (Companhia das Letras), por Alceu Chiesorin Nunes

Teoria e crítica literária:

1º - A Ficção e o Poema (Companhia das Letras), de Luiz Costa Lima

2º - Crítica em Tempos de Violência (Edusp/Fapesp), de Jaime Ginzburg

3º - A Narrativa Engenhosa de Miguel de Cervantes: Estudos Cervantinos e a Recepção do Quixote no Brasil (Edusp/Fapesp), de Maria Augusta da Costa Vieira

Gastronomia:

1º - Chefs Café (Melhoramentos), de Carlos Andreotti

2º - Cozinha Brasileira de Vanguarda (Sextante), de Felipe Bronze

3º - Cozinha de Estar (Companhia das Letras), de Rita Lobo

Arquitetura e urbanismo:

1º - Esplendor do Barroco Luso-Brasileiro (Ateliê), de Benedito Lima de Toledo

2º - Arquitetura: Uma Experiência na Área da Saúde (Romano Guerra), de João Filgueiras Lima

3º - Design Sem Fronteiras - A Relação entre o Nomadismo e a Sustentabilidade (Edusp/Fapesp), de Lara Leite Barbosa

Artes e fotografia:

1º - Estou Aqui. Sempre Estive. Sempre Estarei: Indígenas do Brasil Suas Imagens (1505-1955) (Edusp), de Carlos Eugênio Marcondes de Moura

2º - História do Teatro Brasileiro Volume I (Sesc SP), de João Roberto Faria

3º - História da Caricatura Brasileira - Os Precursores e a Consolidação da Caricatura No Brasil (Gala), de Luciano Magno

Psicologia e psicanálise:

1º - O Sujeito na Contemporaneidade (Civilização Brasileira), de Joel Birman

2º - Psiquismo e Vida: Sobre a Noção de Trieb nas Obras de Freud, Schopenhauer e Nietzsche (Universidade Federal do Paraná), de Eduardo Ribeiro da Fonseca

3º - Inconsciente e Responsabilidade Psicanálise do Século XXI (Manole), de Jorge Forbes

3º - A Música do Tempo Infinito(Cosac Naify), de Tales Ab'Sáber

Ciências exatas, tecnologia e informática:

1º - Operações Unitárias para Químicos, Farmacêuticos e Engenheiros - Fundamentos e Operações Unitárias do Escoamento de Fluídos (GEN), de Luiz Roberto Terron

2º - História da Matemática (Zahar), de Tatiana Roque

3º - Becquerel e a Descoberta da Radioatividade: Uma Análise Crítica (Livraria da Física/Eduebp), de Roberto De Andrade Martins

Ciências humanas:

1º - Mutações: Elogio à Preguiça (Sesc SP), de Adauto Novaes

2º - O Profeta e o Principal: A Ação Política Ameríndia e seus Personagens (Edusp), de Renato Sztutman

3º - Averróis: A Arte de Governar - Uma Leitura Aristotelizante da República (Perspectiva), de Rosalie Helena de Souza Pereira

Ciências naturais:

1º - Flora das Caatingas do Rio São Francisco - História Natural e Conservação (Andrea Jakobson), de José Alves de Siqueira Filho

2º - Biomas Brasileiros - Retratos De Um País Plural (Casa da Palavra), de Fabio Rubio Scarano

3º Polinizadores no Brasil: Contribuição e Perspectivas para a Biodiversidade, Uso Sustentável, Conservação e Serviços Ambientais (Edusp), de Vera Lucia Imperatriz Fonseca, Dora Ann Lange Canhos, Denise de Araujo Alves e Antonio Mauro Saraiva

Ciências da saúde:

1º - Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática (Artmed), de Gustavo Gusso E José Mauro Ceratti Lopes

2º - Encéfalo (Elsevier), de C. Isabela S. Silva, Giuseppe D'Ippolito, Antônio José da Rocha, Leonardo Vedolin, Renato Adam Mendonça

3º - Tratado de Coloproctologia (Atheneu), de Fabio Guilherme C. M. De Campos, Francisco Sérgio P. Regadas E Mauro Pinho

Comunicação:

1º - História do Jornalismo Itinerário Crítico, Mosaico Contextual (Paulus), de José Marques De Melo

2º - História da Imprensa Paulista (Três Estrelas), de Oscar Pilagallo

3º - A Notícia como Fábula: Realidade e Ficção se Confundem na Mídia (Mackenzie/Summus), de Renato Modernell

Didático e paradidático:

1º - Poemas Problemas (Editora do Brasil), de Renata Bueno

2º - Projeto Teláris História - 6º a 9º Anos (Ática), de Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi

3º Dom Casmurro (Devir), de Felipe Greco e Mario Cau

Direito:

1º - Pagamento Por Serviços Ambientais: Sustentabilidade e Disciplina Jurídica (Atlas), de Ana Maria De Oliveira Nusdeo

2º - Educação Jurídica (Saraiva), de Vladmir Oliveira Da Silveira, Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches e Mônica Bonetti Couto

3º - O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis (Revista dos Tribunais), de Claudia Lima Marques e Bruno Miragem

Economia, administração e negócios:

1º - Belíndia 2.0: Fábulas E Ensaios Sobre O País Dos Contrastes (Civilização Brasileira), de Edmar Bacha

2º - As Leis Secretas da Economia (Zahar), de Gustavo H. B. Franco

3º - Resiliência (Elsevier), de Paulo Yazigi Sabbag

Educação:

1º - Série Educação - Didática Geral (GEN), de Bruno Taranto Malheiros

2º - Comunidades de Aprendizagem: Outra Escola é Possível (Universidade Federal de São Carlos), de Roseli Rodrigues de Mello, Fabiana Marini Braga e Vanessa Gabassa

3º - Metodologia do Ensino de Filosofia: Uma Didática Para o Ensino Médio (Papirus), de Sílvio Gallo