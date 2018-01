Eva Todor deixa hospital após mais de um mês de internação

A atriz Eva Todor, de 89 anos, que estava internada há mais de um mês na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul no Rio, recebeu alta na última sexta-feira, 2.

Eva estava internada desde o dia 27 de agosto e foi submetida a uma cirurgia para correção de hérnia diafragmática no último dia 1º de setembro, segundo a assessoria do hospital. De acordo com informações do Dr. Alfredo Martins Sebastião, médico que a assiste, a atriz já está em casa, onde se recupera bem.

Nascida em Budapeste, Eva atuou em 21 trabalhos entre telenovelas, minisséries e especiais. No gênero, seu papel mais marcante foi o de Kiki Blanche, na novela "Locomotivas" (1977). Seu último trabalho foi na novela "Caminho das Índias", da Rede Globo.