Eva Todor comemora 73 anos de carreira e lança livro A atriz Eva Todor festeja 73 anos de carreira lançando hoje o livro O Teatro da Minha Vida, um depoimento à jornalista Maria Angela de Jesus. A publicação é da Coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. O volume traz vasto material iconográfico sobre o trabalho de Eva. Ela nasceu em Budapeste e chegou ao Brasil com 4 anos para marcar época no teatro brasileiro por sua habilidade natural para a comédia, por seu carisma e pelo fato de ter mantido durante décadas uma companhia teatral. O lançamento será hoje, às 20 horas, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo