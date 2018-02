Eva Mendes é eleita 'mulher mais desejada de 2009' em site

A atriz Eva Mendes foi escolhida a mulher mais desejável de 2009 nesta quarta-feira, em uma pesquisa feita pela revista masculina publicada na Internet AskMen.com. Na sexta posição, aparece a modelo brasileira Alessandra Ambrósio, que já foi estrela de uma campanha da grife Victoria´s Secret. Anteriormente, Alessandra também havia sido eleita como uma das mais sexy do mundo, segundo o site Models.com. Veja também: Rihanna pode ter show vetado na Malásia por ser 'sexy demais' Embora modelos e atrizes conhecidas pela beleza predominem na lista, os organizadores juram que a lista não é superficial e avalia as qualidades gerais das mulheres. Mendes, 34, está no topo da 9.ª lista anual de "99 mulheres mais desejáveis" do site. No total, foram mais de 10 milhões de votos de homens que elencaram mulheres que seriam namoradas ou esposas ideais. A atriz ficou em quarto lugar no ano passado e agora toma o lugar da atriz Katherine Heigl. A atriz Megan Fox ficou em segundo lugar e a modelo Marisa Miller, em terceiro. James Bassil, editor-chefe do site, disse que a lista indica mulheres que os homens não consideram só rostos bonitos. "Há mulheres com mais de 30 anos na lista. Elas são velhas para os padrões da indústria, mas há muitas mulheres maduras na lista", disse. "As mulheres mais jovens que figuram nos sites de fofoca não tiveram tempo de acumular as conquistas que muitas dessas mulheres têm". Divulgação Modelo Alessandra Ambrósio, a sexta mulher mais desejável do mundo, segundo a revista 'Ask Men' Algumas favoritas de listas passadas não se saíram bem desta vez, como Beyoncé, que ficou com o 50.º lugar, e Jessica Simpson, em 70.º lugar. A comediante Tina Fey, que acaba de ganhar um Globo de Ouro pela série 30 Rock e foi bastante elogiada por sua imitação de Sarah Palin, ficou em 97.º lugar. CONFIRA OS 10 PRIMEIROS LUGARES 1 - Eva Mendes 2 - Megan Fox 3 - Marisa Miller 4 - Keeley Hazell 5 - Anne Hathaway 6 - Alessandra Ambrósio 7 - Scarlett Johansson 8 - Rihanna 9 - Kristen Bell 10- Kate Beckinsale