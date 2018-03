Eva Longoria vai deixar "Desperate Housewives", diz site A atriz Eva Longoria anunciou que vai encerrar a carreira na televisão para se dedicar ao cinema, com o término da terceira temporada da série "Desperate Housewives", segundo o site Hollywood.com. A terceira temporada começa a ser exibida nos EUA no dia 24. Se Eva não atuar mais no seriado irá seguir o caminho traçado pela atriz Jennifer Aniston, que após várias temporadas na série de televisão "Friends" resolveu atuar no cinema. Em "Desperate Housewives", Eva, de 31 anos, interpreta a acomodada e aborrecida Gabrielle Solis, que costuma trair o marido com o jardineiro. No cinema, já atuou em dois filmes, "Sentinela" e "Harsh Times". A atriz, filha de pais mexicanos, nasceu em Corpus Christi, no Texas. Atualmente, namora o jogador de basquete Tony Parker, do San Antonio Spurs.