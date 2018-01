Eva Longoria quer interpretar Maria Félix e Dolores del Rio

A atriz americana de origem mexicana, Eva Longoria, disse neste domingo, 27, que um de seus desejos como atriz é interpretar mulheres fortes da cultura latina, como Maria Félix (1914-2002) ou Dolores del Rio (1905-1983). Veja também: Eva Longoria tem planos profissionais, mas não pessoais "Como sou méxico-americana adoraria interpretá-las. Assim poderia compartilhar as histórias de suas assombrosas vidas que muitos latinos não conhecem", declarou a atriz em entrevista coletiva realizada na capital mexicana. A protagonista da série televisiva Desperate Housewives (Donas de Casa Desesperadas, no Brasil) - ela interpreta Gabrielle Solis - fez uma visita-relâmpago ao México como parte da campanha promocional de uma marca de sorvetes. Durante a entrevista confessou ser "fã dos filmes mexicanos". "Alguém me deu um livro onde vinham todas as estrelas desde os anos 20, até os 80, e então pesquisei sobre elas". Eva contou ainda que em julho vai comemorar seu primeiro aniversário de casamento com o jogador de basquete francês do San Antonio Spurs, Tony Parker, e se disse uma mulher feliz no casamento. "Minha vida de casada é maravilhosa, vamos completar um ano em julho e não estou grávida, mas talvez fique muito em breve", antecipou. Questionada se isso poderia afetar sua carreira, respondeu que uma possível gravidez não atrapalharia a série televisiva, pois o evento poderia ser aproveitado também para sua personagem. Sobre a bem-sucedida série Desperate Housewives, Eva destacou que atualmente está filmando a quarta temporada e antecipou que grandes mudanças são esperadas para a quinta. Perguntada se ela se sentia a mulher mais desejada de Hollywood, Eva negou e disse que jamais se sentiu sexy. "Na minha casa me chamavam de 'patinha feia'. Minha família diz isso. Eu achava que era feia quando era mais nova porque minhas irmãs eram loiras de olhos azuis e eu era a única morena. Então eu cresci como a 'patinha feia', nunca me senti sexy ou bonita. Eu não cresci com a sensação de ser sexy", concluiu.