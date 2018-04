Eva Longoria e Tony Parker oficializam divórcio

Eva, que se separou de Parker em meio às revelações de que ele havia trocado mensagens de texto com outra mulher, originalmente entrou com pedido de divórcio para encerrar o casamento de três anos em Los Angeles.

Mas o casal também tinha um processo separado no Texas, onde Parker joga basquete pelo San Antonio Spurs, e foi o processo do Texas que foi finalizado, de acordo com a mídia.

Uma porta-voz de Eva confirmou que o divórcio foi finalizado, mas não deu mais informações.

O casal não tinha filhos juntos. A atriz, que começou sua carreira em novelas, interpreta a ex-modelo Gabrielle Solis na série "Desperate Housewives", da rede ABC.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)