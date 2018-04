Eva Longoria e seu marido querem ter filhos trilíngües

A atriz americana Eva Longoria, uma das protagonistas da série Desperate Housewives e seu marido, o jogador de basquete Tony Parker, querem ter filhos trilíngües. Em declarações publicadas nesta segunda-feira, 13, pela revista People, por ocasião de uma festa beneficente contra o câncer, os recém-casados disseram que, se tiverem filhos algum dia, eles serão educados em três idiomas: inglês, espanhol e francês. "Tony e eu gostaríamos muito de ter filhos", disse Eva, de 32 anos, que fala inglês e espanhol. A língua materna do marido da atriz, de 25 anos, é o francês. A atriz mostrou seu instinto maternal no evento beneficente "Pais contra o câncer", ao passar tempo com algumas crianças com as quais desenhou e tomou chá.