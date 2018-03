Eva Longoria compra mansão de US$ 3,8 milhões nos EUA A atriz norte-americana Eva Longoria, uma das estrelas da série "Desperate Housewives", comprou uma mansão em Los Angeles, na Califórnia, por US$ 3,8 milhões. A casa recém-construída está localizada na área conhecida como Hollywood Hills, onde vivem ricos e famosos, e é de estilo mediterrâneo, segundo a edição de quinta-feira do jornal "Los Angeles Times". A nova casa da atriz tem três andares, seis quartos, nove banheiros, um ginásio, uma sala de projeção de filmes, piscina e uma bela vista da cidade, diz o jornal. Eva viveu apenas um ano em outra casa que comprou por US$ 1,2 milhão, também em Hollywood Hills e de estilo mediterrâneo, mas construída em 1920. Em "Desperate Housewives", Eva, de 31 anos, interpreta a acomodada e aborrecida Gabrielle Solis, que costuma trair o marido com o jardineiro. Além da série, já atuou em dois filmes, "Sentinela" e "Harsh Times". A atriz declarou recentemente que vai deixar "Desperate Housewives" para se dedicar à carreira cinematográfica. Se fizer isso irá seguir o caminho traçado pela atriz Jennifer Aniston, que após várias temporadas na série de televisão "Friends" resolveu investir no cinema.