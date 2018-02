Eva Furnari marca 30 anos de carreira

A escritora e ilustradora Eva Furnari comemora 30 anos de carreira hoje, em um evento às 20 horas no MAM, no Parque do Ibirapuera. Na cerimônia, ela vai oficializar seu contrato com a editora Moderna, que passará a publicar todos seus 60 livros, o que lhe dará fôlego criativo para trabalhar com um projeto editorial de sua "biblioteca". Assim, a partir de agora, a criação de novos títulos ocorre simultaneamente à reformulação e relançamento de outras obras que vêm de outras editoras ou que estavam fora de catálogo. Neste momento, Eva Furnari lança quatro livros inéditos: Bruxinha Zuzu, Bruxinha Zuzu e gato Miú, Trudi e Kiki e O Segredo do Violinista.