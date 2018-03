Eunice Kennedy, irmã de John F. Kennedy, morre aos 88 anos

Sua família disse em um comunicado que Shriver morreu após ter sido internada em Hyannis, a localidade de Massachusetts que é um sinônimo da dinastia Kennedy.

"Seu trabalho transformou a vida de centenas de milhões de pessoas através do mundo e elas são seu legado vivo", disse a família referindo-se ao trabalho de Shriver com os deficientes.

Ela deixou seu marido, Sargent Shriver, cuja longa vida pública incluiu alguns trabalhos ao lado de um dos irmãos de Eunice, o presidente John F. Kennedy, que foi eleito presidente em 1960 e assassinado em 1963.

Entre os outros irmão estão Robert, um ex-senador de Nova York cuja candidatura presidencial acabou quando foi assassinado em 1968, e o senador Edward Kennedy.

Edward Kennedy, que luta contra um câncer no cérebro diagnosticado em maio de 2008, é considerado um leão do Partido Democrata por causa de sua luta de décadas por causas liberais que inclui a reforma do sistema de saúde.

Entre os filhos de Shriver está Maria, uma ex-jornalista da televisão que casou com o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger.

Shriver começou o projeto das Olimpíadas Especiais em 1968 para promover a boa condição física e autoestima para aqueles com deficiências mentais e defendeu sua causa em Washington até seus 80 anos. O evento cresceu em 190 nações.

Sua preocupação com a deficiência mental foi atribuída a seu relacionamento com sua irmã mais velha, Rosemary, que diziam ter um retardo mental moderado e passou a maior parte de sua vida em um longo tratamento após uma lobotomia.