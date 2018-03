EUFORIA E REFLEXÃO, A SOCIABILIDADE

Válida para a história das ideias no século 19 latino-americano, a premissa será também válida para o século 20 africano.

Após o grito de Independência, o direcionamento cosmopolita do opositor reclama a mudança no comportamento do cidadão livre e abre a porta para o estabelecimento do responsável estatuto jurídico e político para a jovem nação. O redirecionamento vem divulgado por voz individual, isolada e empertigada, para não dizer elitista, sustentada por uma escrita da memória. Esta pode ser pessoal (caso de Joaquim Nabuco em Minha Formação), ou ficcional (caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas). O importante é que a escrita "integre o processo da vida social na vida de uma pessoa" (Walter Benjamin). Antonio Candido observou que, no Brasil, "a literatura tem sido, mais do que a filosofia e as ciências humanas, o fenômeno central da vida do espírito".

Ao desqualificar a unanimidade altissonante do discurso da militância política, o contraponto que se lhe opõe se exprime por uma "escrita desdramatizada (undramatic) e desespetacularizada (unspetacular)", para retomar a sábia observação do nigeriano Chinua Achebe no ensaio autobiográfico The Education of a British-Protected Child (2010).

Entre nós, Machado de Assis foi dos primeiros a alçar a voz e o voo questionadores da política com p minúsculo que sucedeu ao grito do Ipiranga. Em 1871, no jornal Novo Mundo, editado por Sousândrade em Manhattan, publica Instinto de Nacionalidade. A prática literária no Brasil deveria desconstruir o elã dos nacionalistas de primeira hora e lançar a necessidade de se redefinir autonomia. Escreve: "Esta outra independência não tem Sete de Setembro nem campo de Ipiranga; não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura; não será obra de uma geração nem duas, muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo". Lembremos que a voz isolada e provocadora não tem muitos ouvidos e leitores. Brás Cubas não espera os cem leitores de Stendhal, "nem cinquenta, nem vinte, e quando muito dez. Dez? Talvez cinco".

Em diálogo com o assunto de capa da presente edição deste caderno, deve-se sublinhar que não é apenas o evento maior da Independência que é redimensionado pela visada cosmopolita e ética de Machado de Assis. Outro evento de enorme proporção política, a Abolição da Escravidão, será interpretado por ele com distanciamento antagônico e incômodo. Em crônica escrita em seguida à assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, Machado recusa a narrar pela ótica da militância a magnanimidade do gesto e opta por enquadrá-lo numa moldura bíblica. Ao ver ou rever o evento através da janela religiosa aberta pelo cronista, John Gledson compreende a sua atitude: "Os efeitos da escravidão eram demasiado profundos para serem 'abolidos' por uma lei e, se a euforia pública alimentasse essa ilusão, seria prejudicial".

A atitude antagônica de Machado é atacada pelo militante José do Patrocínio. Na Revista Acadêmica desanca o bruxo do Cosme Velho: "O país inteiro estremece; um fluido novo e forte, capaz de arrebatar a alma nacional, atravessa os sertões, entra pelas cidades, abala as consciências. Só um homem, em todo o Brasil e fora dele, passa indiferente por todo esse clamor e essa tempestade. Esse homem é o Sr. Machado de Assis. Odeiem-no porque é mau; odeiem-no porque odeia a sua raça, a sua pátria, o seu povo".

Immanuel Kant nos oferece apoio teórico para analisar o peso e o valor do antagonismo cosmopolita em sociedade recém-liberta do colonialismo e dominada por uma ideia forte e precária de liberdade e que, por isso, não pode aspirar à condição de autônoma, no sentido teleológico do termo. Refiro-me ao conceito de "insociável sociabilidade", desenvolvido na Quarta Proposição de ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Citemos Kant: "Eu entendo aqui por antagonismo a insociável sociabilidade dos homens, ou seja, sua tendência a entrar em sociedade que está ligada a uma oposição geral que constantemente ameaça dissolver essa sociedade". Os leitores de Kant têm insistido no fato de que a insociável sociabilidade é o meio utilizado pela natureza para a promoção do desenvolvimento de suas disposições.

Norberto Bobbio lembra a importância do antagonismo. Ele "elevará a luta, a discórdia, a revolta, a concorrência, a discussão e o debate". Gerard Lebrun afirma que a autonomia "é essa articulação que transforma um ser solitário e respeitoso, perdido na natureza, em membro de um reino feito para que todos os seres racionais possam desincumbir-se, em conjunto, da função que lhes é essencial". A metáfora da árvore se impõe. Isolada, cresce torta, de maneira bem pouco altaneira. Ao meio duma floresta, na concorrência pelo ar e pelo sol, crescem todas retas e sadias. A filosofia da história transformaria a maneira de se encarar a ação política nacionalista. Esta seria inscrita pelos cidadãos autônomos como parte do progresso ético-político da nação.