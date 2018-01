EUA recomendam sentença de 3 anos para ator Wesley Snipes O ator norte-americano Wesley Snipes deveria cumprir uma pena máxima de 3 anos e pagar uma multa de 5 milhões de dólares por não ter declarado seu imposto de renda, recomendaram promotores dos Estados Unidos. Fazer de Snipes um exemplo, por seu "ousado desrespeito" às leis tributárias norte-americanas, que resultou em uma sonegação de 41 milhões de dólares, ajudaria a intimidar outros sonegadores, segundo documento escrito pelo procurador norte-americano Robert O'Neill, da Flórida. O documento foi apresentado à Justiça na segunda-feira e publicado na terça-feira, no prazo anual para o registro do imposto de renda norte-americano. "Este caso clama pela pena prisional máxima estatutária, assim como uma multa substancial, por causa da seriedade dos crimes de Snipes e por causa da oportunidade singular que este caso apresenta para impedir sonegações de impostos no país todo", escreveu O'Neill. Snipes, que estrelou a série de filmes "Blade, O Caçador de Vampiros", foi condenado em fevereiro por três crimes de contravenção por deixar de declarar intencionalmente seus impostos no período entre 1999 e 2001. Cada um requer uma pena máxima de 1 ano. Snipes foi inocentado de duas acusações de crimes por declarações falsas e por fraude ao tentar reembolsos de milhões de dólares em outros anos. (Reportagem de Randall Mikkelsen)