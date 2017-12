EUA protestam contra China na OMC para conter pirataria Os Estados Unidos apresentarão duas ações contra a China na Organização Mundial do Comércio (OMC) com o objetivo de interromper a grande pirataria de filmes, músicas, livros e softwares norte-americanos, afirmou nesta segunda-feira, 9, a principal autoridade dos EUA para o comércio. "Pirataria e falsificação na China continuam inaceitavelmente altas", afirmou a representante para Comércio norte-americana Susan Schwab, em comunicado que apresentou os dois questionamentos formais contra a China. "Proteção inadequada aos direitos de propriedade intelectual na China custa às empresas e trabalhadores norte-americanos bilhões de dólares cada ano, e no caso de diversos produtos, também impõe um risco sério de prejudicar o consumidor na China, nos Estados Unidos e no mundo", afirmou Schwab.