EUA perdem o cantor Teddy Pendergrass

O cantor Teddy Pendergrass morreu na quarta-feira, 13, aos 59 anos, na Filadélfia. O americano, consagrado no gênero rhythm and blues, continuou a gravar e a cantar mesmo depois de ter sofrido um acidente de carro, em 1982, que o deixou paraplégico.

Segundo o filho de Pendergrass, o cantor morreu em decorrência de um câncer. Há oito meses ele havia passado por uma cirurgia no cólon, cuja recuperação teve complicações. Pendergrass estabeleceu uma nova era no R&B, registrando sucessos como Close the Door, It Don’t Hurt Now, Love TKO, I Don’t Love You Anymore e Turn Off the Lights.