EUA perdem fess parker, astro que viveu Daniel Boone na TV Usava um chapéu de pele de castor, com um rabinho atrás. No começo do episódio, jogava uma machadinha e ela voava feliz, abrindo uma árvore ao meio, e era ali que apareciam os créditos: Daniel Boone (foto). Morreu na quinta-feira, aos 85 anos, de causas naturais, em sua casa na Califórnia, o ator Fess Parker, que se tornou astro da televisão no papel de pioneiros americanos como Davy Crockett - seriado da década de 1950 - e do próprio Boone, entre 1964 e 1970. Nascido no Texas, foi "um modelo como ator e um ídolo para mim desde que eu o vi pela primeira vez na tela grande", como declarou o governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger. Além de seus trabalhos de sucesso na TV, Fess Parker também fez filmes no início de sua carreira. Estreou em Rifle Springfield (1952) e ainda participou das produções O Ataque ao Trem (1956) e Meu Melhor Companheiro (1957), entre outras.