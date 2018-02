EUA extraditam para México americano acusado de matar brasileira

A magistrada Jacqueline Chooljian determinou que Bruce Beresford-Redman, que está detido desde novembro de 2010 aguardando decisão judicial, deve ser enviado ao México para ir a julgamento, porque há provas circunstanciais suficientes para demonstrar a probabilidade de ele ter matado sua mulher.

Não ficou claro de imediato quando a extradição poderá ser realizada.

O corpo de Monica, com muitas marcas de espancamento, foi encontrado num encanamento de esgoto num hotel do resort onde o casal passava férias com seus filhos em abril de 2010. Bruce Beresford-Redman denunciou o desaparecimento de sua mulher três dias antes de o corpo dela ser encontrado.

As autoridades mexicanas acreditam que os dois tiveram uma discussão, que ele a espancou até a morte e então se desfez do corpo dela.

Bruce Beresford-Redman declarou sua inocência, dizendo em comunicado que estava "arrasado com a perda" de sua mulher e "furioso com a sugestão" de que ele poderia tê-la matado.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)