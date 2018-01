EUA abre o primeiro Museu Nacional de Escravos O primeiro Museu Nacional norte-americano dedicado integralmente à história da escravidão nos Estados Unidos abrirá suas portas em Virgínia, no máximo dentro de um ano, informaram ontem fontes oficiais. O prédio de vidro e pedra está sendo construído em Fredericksburg, a menos de uma hora de Washington, e perto também de Richmond, cidade que recebe o triste título de "capital" do despache de escravos provenientes de embarcações africanas, que logo eram enviados ao sul dos Estados Unidos. "Os Estados Unidos se comprometem a recontar, da forma mais completa possível, a história da escravidão no país, a fim de que essa honestidade seja capaz de guiar toda a nação a uma profunda compreensão e, então, à superação definitiva da escravidão e sua herança histórica", foi dito em comunicado oficial.