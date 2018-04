''Eu vou surtar, vou derreter, grita fã'' Veio muita gente do Rio Grande do Sul, do interior de Santa Catarina, do Paraná e turistas em férias de várias partes do Brasil e até da Argentina. A maioria nem sequer sabia quem eram Janelle Monáe e Mayer Hawthorne. "Eu vou surtar. Eu vou derreter", gritava a estudante de teatro Rebecca Wenk, de 17 anos, que veio de Porto Alegre. Uma das que Amy Winehouse teve a seus pés, foi ela quem pegou o disco de vinil vermelho em forma de coração, com Just Ain"t Gonna Work Out, que Hawthorne jogou para o público no fim de seu show. "Não tenho toca-discos, vou guardar esse aqui como relíquia", disse Rebecca. "Vim para ver Amy, mas quando soube que teriam os outros dois, fui pesquisar sobre eles e gostei muito."